فيديو.. نوال الزغبي من منزلها عبر "إنستجرام": الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة

مقطع فيديو مصور لم تتعدَ مدته الدقيقة، شاركته الفنانة نوال الزغبي، من داخل منزلها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهى تغني "اتحاربت"، من تتر مسلسل "سلطانة المعز".

وعلقت نوال على الفيديو بكلمات من الأغنية، "الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة".

نوال الزغبي: الجلوس في المنزل أفضل من الموت أو دخول المستشفى

وكانت المطربة نوال الزغبي أكدت التزامها بالحجر المنزلى منذ شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولأجل الحفاظ على صحتها وصحة من تحب.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "لم أخرج إلا مرة واحدة للاستديو فقط، لأن الجلوس فى المنزل أفضل من المستشفى أو أن نفقد من نحب".

وأوضحت الزغبي أن الالتزام يحافظ على الشخص وعائلته والمجتمع كافة، كون هذا الفيروس القاتل ينتشر بشكل مخيف وكبير، ويفتك بالبشر بطريقة مخيفة.

وأشارت الزغبى، إلى أن الغاضبين من الحجر المنزلى ويعتبروه سجناً عليهم أن يعلموا أن الجلوس فى المنزل أفضل من الموت أو دخول المستشفى: "أيهما أفضل السجن المنزلى ولا فى المستشفى، أو أن تفقد عزيزا لك".

ولفتت المطربة نوال الزغبى، إلى تشغل وقتها خلال تواجدها بالمنزل عبر تواصلها مع أسرتها والقيام ببعض الأنشطة المنزلية مثل الطهى وغيره: "ما يردد أنه يا إما هيموت بالكورونا أو من الجوع، مخطئ، ويجب أن يتعامل مع الأزمة.. إن لم نتصدَ للفيروس سيقضى علينا".