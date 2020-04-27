"شفايفها وعودها وقوامها".. رامز جلال "بيعاكس" ياسمين صبري من 2018 حتى 2020

من جديد وقعت الفنانة الشابة، ياسمين صبري ضحية للفنان رامز جلال، خلال برنامج المقالب الحالي "رامز مجنون رسمي"، المذاع على فضائية mbc مصر، حيث حضرت الفنانة ووقعت بكل أساليب المقلب من صعق بالكهرباء، ورش بالماء، فضلا عن المقعد الكهربائي الذي بات يحركها سريعا لأعلى وأسفل ويقلبها رأسا على عقب.

وكعادته رامز منذ عامين، لم يترك "صبري" إلا وتغزل وتحرش بها لفظيًا، تكرارا لما فعله معها في 2018، حينما حلت معه ببرنامج "رامز تحت الصفر"، ليقرر "رامز" في المرتين مغازلة الضيفة على الهواء بكلمات صريحة.

بات رامز، بحلقته أمس، يصف مفاتنها، ويتغزل بقوامها، قائلا: "هي دي عود البطل"، فضلا عن الحديث عن ملامحها: "عينيها وسع عيون البقر، وشفايفها بلح الشام، حلوة حتى لو ببورنس الحمام".

ومع بدء الحلقة، وشكوى الفنانة من حرارة الإضاءة العالية، رد "رامز": "إنتي اللي عاملة حرارة".

ليتصدر الثنائي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، والإنترنت فور انتهاء الحلقة.

رامز جلال وياسمين صبري في 2018

ربما مغازلة رامز لياسمين هذه المرة، لم تكن الأولى، بل تكرارا لما فعله منذ عامين، ففي رمضان 2018، وقعت الفنانة ياسمين صبري في فخ رامز جلال، ببرنامجه "رامز تحت الصفر".

وظهرت "ياسمين" خلال الحلقة، مرتدية "فيست" فرو باللون "الأوف وايت" مع شعر مُسدل، ولم تتخل عن مكياج كامل، وأحمر شفاه صارخ.

Advertisements

ولم يترك "رامز" حينها فرصة إلا وانتهزها لمغازلة الضيفة خلال الحلقة، وعقب انتهائها أيضًا، فردد "رامز" طوال الحلقة قائلة: "وقعت في التلج واتبهدلت وبرده قمر 14.. صنع بلادنا".

وتابع: "ممكن ألمس الأرنبة، يا بخته.. يا بخت اللي هيتجوزك".

ولم يكتف رامز جلال بمغازلة الضيفة خلال الحلقة فقط، بل نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بوستر دعائي للحلقة حينها، وعلق عليها قائلًا: "عشانك يا ياسمين هنزل في عز التلج البيسين".

الجدير بالذكر أن الفنانة تشارك حاليا بالموسم الرمضاني، بمسلسل "فرصة تانية".