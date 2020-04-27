اطلالات النجمات بمجوهرات بارزة

ما سر حب النجمات للمجوهرات الكبيرة، وهل يعتبر هذا نوع من المبالغة لانهن يولين أهمية كبيرة للمجوهرات خصوصاً البارزة منها والكبيرة. تبتعد النجمات العربيات عن التصاميم اللافتة ونادراً ما نراهن يعتمدن تصاميم بسيطة، ويحرصن على الظهور بأفضل الاطلالات خصوصاً من ناحية قطع المجوهرات البارزة التي تجذب الأنظار اليهن .



مجوهرات النجمات في تميز مستمر



لعل بداية المجوهرات الكبيرة ظهرت مع النجمة أحلام التي لطالما تزينت بالمجوهرات الفاخرة خلال إطلالاتها في برنامج "أراب آيدول"، حيث كانت تحرص على أن تبرز هذه القطع إن من خلال نشرها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الإيماءات والإشارات لتلفت النظر إليها. وفي حين كانت نجمات عدة يفضلن المجوهرات الصغيرة الناعمة في الماضي، إلا أنهن عدن وركبن قطار القطع الضخمة بالتزامن مع صيحات الموضة التي تتسم بالحجم الكبير، من الملابس الواسعة الى الأحذية الرياضية ذات الحجم الملحوظ ووصولاً الى المجوهرت. وتستمر نجماتنا بهذه النزعة من خلال الظهور بها في كافة المناسبات الهامة، وقد نشرت الكثيرات منهن عددًا كبيرًا من أطقم مجوهراتها عبر صفحتهن على إنستغرام في الآونة الأخيرة.

فضلاً، عن ذلك، لاحظنا ميلًا جديدًا للنجمات نحو القلادات الكبيرة بالتحديد، والتي تتدل منها حبيبات من الألماس أو الأحجار الكريمة الملونة الفاخرة. في السياق ذاته، تهوى بعض النجمات جمع الماس الفاخر، كحبّات منفردة، ثم يصغنها قطع مجوهرات تليق بستايلهن. كذلك، أبدت النجمات في الفترة الأخيرة ميلاً للمجوهرات غير التقليدية والبعيدة عن الكلاسيكية مثل سوار نصف الكف والخواتم في وسط الأصابع ومجوهرات الرأس ذات الستايل الهندي...

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