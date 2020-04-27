جولة على أجمل فساتين جيجي حديد بمناسبة عيد ميلادها الـ 25

يصادف اليوم عيد ميلاد جيجي حديد Gigi Hadid الـ 25 وهي التي تعتبر واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم وأيقونة من أيقونات الموضة الشابات في عصرنا الحالي، كما أنها تصنف من النساء الأكثر جمالاً، ولهذا فقد جمعنا بالصور اليوم بهذه المناسبة أجمل فساتين السهرة التي تألقت بها على السجادة الحمراء في مناسبات مختلفة منذ دخولها عالم النجومية وإلى اليوم، شاهدي هذه الصور واختاري الاطلالة المفضلة لها بالنسبة لك.



لوك شبابي اعتمدته جيجي حديد في فستان من ديفيد كوما:

تعشق جيجي حديد Gigi Hadid الاطلالات الشبابية، وهنا شاهدناها في لوك عصري اختارت فيه فستانًا من ديفيد كوما David Koma مصنوعًا من قماش شبكي باللون الأسود ومرصع بأحجار الكريستال البراقة، وقد نسقت معه صندل كعب عال باللون الفضي الميتالك.



جيجي حديد في فستان من الدانتيل من زهير مراد:

إحدى أجمل اطلالات جيجي حديد Gigi Hadid وأكثرها فخامة في فستان من الدانتيل باللون البيج الذهبي كانت قد اختارته من زهير مراد Zuahir Murad بقصة راقية ذكرتنا بفساتين الأميرات. ياقته عالية وأكمامه طويلة ومنسدلة على الأرض، وكانت قد نسقت معه حذاء كعب عال ذهبيًا ومجوهرات ناعمة.



فستان أوف شولدرز أبيض تألقت به جيجي حديد:

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اطلالة مفعمة بالأنوثة تألقت بها جيجي حديد Gigi Hadid في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء وقد بدت غاية في الجاذبية في فستان من الدانتيل باللون الأبيض كانت قد اختارته من دار روبيرتو كافالي Roberto Cavalli بقصة الأوف شولدرز ومزين بكشكش عند منطقة الصدر، وقد زينته بعقد تشوكر ألماسي أضفت من خلاله لمسات من الفخامة.



جيجي حديد متألقة في فستان من فيرساتشي:

خطفت جيجي حديد Gigi Hadid الأنظار في حفل الميت غالا عام 2018 حين اختارت فستانًا بتصميم مبتكر من فيرساتشي Versace بقماش لماع وملون مستوحى من الزجاج المعشّق، بقصة الكتف الواحد مع تنورة واسعة لها فتحة طويلة على الساق، وقد زينت اللوك بأقراط ألماسية ناعمة.

في عيد ميلاد جيجي حديد Gigi Hadid الـ 25 شاهدي بالصور أجمل اطلالاتها في فساتين السهرة التي تألقت بها بمناسبات مختلفة على السجادة الحمراء.

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