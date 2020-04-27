دينا الشربيني عن عمرو دياب: بستشيره في كل شيء

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن رأي المطرب القدير عمرو دياب في أدائها بمسلسل "لعبة النسيان"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر" ضمن السباق الرمضاني الجاري، مؤكدة أن الهضبة دائما ما يدعمها بشدة، "لما ببقى خايفة بيطمني وكمان صريح جدًا معايا".

وأضافت "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث": "لو حاجة معجبش عمرو دياب بيقولي عليها ودي طبيعة عمرو في الشغل وبثق في رأيه جداً حتى في الحياة الشخصية في رأيه في الناس وبثق فيه أكتر في الشغل".

وأوضحت أنها تأخذ رأيه في كل شيء، "ممكن أصلح حاجه في الإسكربت لو معجبتوش وعنده نظرة دايما مابتخيبش، هو مبسوط أوي بيا وبردود أفعال الناس".