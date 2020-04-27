أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز: "حتة مني وست الناس"

وجَّه الفنان أحمد العوضي رسالة رومانسية، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وشارك "العوضي" بصورة للفنانة، معلقاً: "شكرا إنك في حياتي.. شكرا على كل حاجة، على تشجيعك وشكرا على إنك حتة مني... أنا ناجح بيكي وليكي ألف ألف شكر ليكي يا ست الناس بحبك".
الجدير بالذكر أن "العوضي" يشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" الذي يعرض برمضان الجاري، وتشارك "ياسمين" بمسلسل "ونحب تاني ليه".
يذكر أن الثنائي العوضي وياسمين، أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما بعدما كتب عنها شقيق ياسمين، فاعترفت بحبها للعوضي واعترف هو بدوره بذلك.
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