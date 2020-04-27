سهير رمزي: لم أتوقع الضجة التي أعقبت خلعي للحجاب

علقت الفنانة سهير رمزي، على الضجة التي حدثت بعد قرارها خلع الحجاب، واتهام البعض لها بالقيام بذلك من أجل العودة للعمل مرة أخرى وخطف الأنظار، موضحة أن ذلك غير صحيح، كونها عملت مسلسلين وهي بالحجاب، "الحجاب اللي كنت بلبسه مكنتش مقتنعة بيه حسيت إني متحجبتش أوي، وده خلاني أزعل من نفسي أوي".

وأضافت "رمزي"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة " القاهرة والناس"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنها لجأت إلى الحجاب رغبة منها في التقرب إلى الله، حيث إن حياتها العملية والكثير من الأعمال في السينما والأفلام لم تجد وقتًا للصلاة والقراءة، وشعرت بالراحة في التقرب من الله.

وتابعت: "أنا ذهبت لأداء فريضة الحج والعمرة ولم أكن محجبة في تلك الفترة، لاقيت بعد كده أحاسيسي ماشية خطوة خطوة ناحية الحجاب"، مؤكدة أنها لم تخلع الحجاب من أجل أن تكون ترند كما يردد البعض، حيث إنها لو رغبت أن تكون ترند أثناء ارتدائها للحجاب لفعلت دون خلعه، ولكنها لم تتوقع الضجة التي أثيرت حول تلك الواقعة.