"جاءوا ورحلوا عن الحياة معا".. وفاة ممرضتان توأم بفيروس كورونا

في مفارقة غريبة للغاية بسبب فيروس كورونا، توفيت يوم الجمعة الماضية، الممرضة البريطانية إيما ديفيس بعد ثلاثة أيام من وفاة شقيقتها التوأم كاتي، التي كانت تشاركها مهنة التمريض في مستشفى ساوثهامبتون.
ووفقا لروسيا اليوم، أشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن التوأم عانى من العديد من المشاكل الصحية المتشابهة، ما عرض حياتهما للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا.
وقال جيل بايرن، كبير مسؤولي التمريض، في رسالة إلى الموظفين "من البديهي أن يكون هذا مأسويا لعائلتهما وكل من يعرفهما، لقد كانتا محبوبتين من الجميع".
من جانبها، قالت شقيقتهما زوي "لقد قالتا دائما إنهما جاءتا معا إلى العالم وسترحلان معا أيضا".
وأضافت "كل ما أرادتا فعله هو مساعدة الآخرين، منذ أن كانتا صغيرتين، كانتا تلعبان ألعاب الأطباء والممرضات".
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