الامارات | السويد تودّع بير أولوف إنكويست عن 85 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تودّع بير أولوف إنكويست عن 85 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي بير أولوف إنكويست، أحد أبرز الكتّاب السويديين، عن 85 عاماً، حسبما ذكرت عائلته لوسائل إعلام أمس. واشتهر الكاتب - المصنف من أعلام الأدب السويدي في القرن الـ20 - بقصصه القوية التي يمزج فيها بين حكايا من حياته السوداوية، ومحطات قاتمة من التاريخ. كما سرد في أعماله تفاصيل من تجربته الحياتية. ويزخر سجل إنكويست، المولود سنة 1934 في منطقة هيوغبوله في أقصى الشمال السويدي، بعشرات القصص التي حققت نجاحاً عالمياً، وترجمت إلى لغات عدة، بدءاً بكتاب «عين الكريستال» عام 1961، وصولاً إلى آخر منشوراته كتاب الأمثال في 2013.

وفاز الراحل بجوائز أدبية عدة، بينها جائزة أوغست، الأبرز في الأدب السويدي، عن كتابه «زيارة طبيب صاحب الجلالة» الذي حقق شهرة عالمية.

كما حاز جائزة مجدداً عن سيرته «حياة أخرى» التي نشرها عام 2008.

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