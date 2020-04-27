الامارات | جهاز متصل بالهاتف المحمول يكتشف الفيروسات في 30 دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز متصل بالهاتف المحمول يكتشف الفيروسات في 30 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادة ما تتطلب عملية اكتشاف الميكروبات أو الفيروسات أجهزة واستعدادات معملية خاصة تستغرق وقتاً، وتؤدي إلى تكاليف باهظة، فالكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، على سبيل المثال، يتطلب أياماً عدة عن طريق تحليل العينات التي تسحب من أنوف المرضى.

ولكن فريق من الباحثين في الولايات المتحدة ابتكروا جهازاً إلكترونياً يستطيع اكتشاف الميكروبات أو الفيروسات في غضون 30 دقيقة فقط، وعرض نتائج التحليل على تطبيق إلكتروني يتم تنزيله على الهاتف المحمول.

وأكد فريق الدراسة في جامعة إلينوي الأميركية أن الجهاز الجديد الذي لا يزيد سعره على 50 دولاراً يستطيع تخفيف الضغوط التي تتعرض لها المختبرات أثناء إجراء التحاليل في أوقات تفشي الأوبئة، مثل جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

Advertisements

ويحتوي الجهاز الجديد على شريحة تحتوي على مواد الكشف عن الفيروسات، وبوابة صغيرة لوضع العينة من الأنف أو عينة الدم. ويثبت الجهاز في الهاتف المحمول، بحيث يمكن استعراض نتائج التحليل من خلال تطبيق مخصص لهذا الغرض.

ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» عن الباحث براين كانينغهام، أستاذ الهندسة البيولوجية في جامعة إلينوي، قوله إن «فكرة الدراسة في البداية كانت تهدف إلى ابتكار جهاز محمول لاكتشاف الأمراض الميكروبية والفيروسية، التي تصيب الجهاز التنفسي للخيول على غرار فيروس (كوفيد-19)».

وأكد كانينغهام أن الجهاز الجديد له تطبيقات عملية مفيدة، مثل إجراء الاختبارات على ركاب الطائرات، أو مرتادي المتنزهات، أو المشاركين في المناسبات أو الفعاليات العامة، لافتاً إلى أن الجهاز الجديد يستفيد من تقنيات الحوسبة السحابية في تخزين نتائج التحاليل التي يجريها للرجوع إليها في أي وقت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news