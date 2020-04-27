الامارات | «الشارة» يواصل الرحلة مع التراث والجوائز طوال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارة» يواصل الرحلة مع التراث والجوائز طوال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل برنامج «الشارة»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وقناة بينونة، بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام، يومياً خلال شهر رمضان المبارك، ويبثّ على الهواء مباشرة في العاشرة مساءً عبر قناتي بينونة والإمارات. وقال نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عيسى سيف المزروعي، إن برنامج الشارة الثقافي والتراثي يأتي جزءاً من حرص اللجنة على دعم برامج صون التراث وتعزيز الهوية الوطنية، إذ يسعى هذا البرنامج إلى تعميق الفائدة الثقافية لجميع شرائح المجتمع، من خلال إطلاع الجمهور على العادات والتقاليد والشخصيات التاريخية المؤثرة وتاريخ بناء القلاع والأبراج في الدولة، إضافة إلى اللهجة الإماراتية والشعر النبطي والأمثال والألغاز والحكايات وتفاصيل البيت الإماراتي القديم وأبرز المهن والصناعات اليدوية، وكل ما يتعلق تفاصيل موروثنا الثقافي.

اهتمام واسع

أكد المزروعي أن برنامج «الشارة» حظي على مدار أكثر من 10 سنوات باهتمام واسع من المشاهدين من داخل الدولة وخارجها، إذ أسهم في التعريف بالموروث الشعبي الإماراتي على مستوى العالم العربي، لافتاً إلى أن البرنامج يعدّ من أبرز برامج المسابقات الرمضانية التي تعنى بالثقافة والتراث بشكل متخصص. ويقدم برنامج «الشارة» للمشاهدين باقة من الأسئلة التراثية المشوقة التي تحمل في طيّاتها العديد من العادات والتقاليد والمهن المرتبطة بالبر والبحر والموروث الشعبي لدولة الإمارات.

والبرنامج من تقديم حصة الفلاسي، وإخراج آلان غفري، ويضم عدداً من الخبراء بالتراث، ومنهم سعيد بن كراز المهيري، رئيس لجنة الإعداد، إضافة إلى لجنة التحكيم المكونة من: سعيد بن لاحج الرميثي، وسيف بوقبي، وخلفان بن سندية المنصوري، ومحمد بن صابر المزروعي، بمشاركة عدد من حافظات التراث.

مسابقة تفاعلية

نظراً إلى الظروف الطارئة بسبب فيروس «كورونا» المستجد، واستجابة لضرورة التباعد الاجتماعي، فقد استبدلت فقرات بالبرنامج بمسابقة تفاعلية للجمهور على حساب البرنامج على «إنستغرام»، وخصصت لها جائزة يومية بـ5000 درهم (نقدي أو عيني)، ضمن فقرة (تيفان لوَّل) المخصصة للرسائل القصيرة، يتم السحب اليومي على جائزة نقدية بـ10 آلاف درهم. ويمنح البرنامج جوائز عدة، إذ يشارك المتصل عبر الهاتف بالمسابقة، التي تتوزع جوائزها على النحو التالي: السؤال الأول من القصر الشرقي وقيمته 1500 درهم، والسؤال الثاني من قصر المربعة، وقيمته 3000 درهم، والسؤال الثالث من قصر الشيخ زايد وقيمته 6000 درهم، أما السؤال الرابع من برج المقطع فقيمته 9000 درهم، إضافة إلى سؤال الشارة من قصر الحصن وقيمته 30 ألف درهم، وفي حال لم يجب المتصل على الأسئلة يكسب جائزة السؤال الأول وقدرها 1500 درهم، ويختار ظرفاً من ثلاثة موزعة بين مقدمة البرنامج ولجنة التحكيم والركن الشعبي في البرنامج.

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500 ألف درهم

يقدم برنامج الشارة جائزة أسبوعية ضخمة ضمن فقرة «بنات جبار»، وجائزتها بكرة أو قعود بقيمة 500 ألف درهم، مقدمة من المجموعة العلمية المتقدمة، والفقرة عبارة عن سؤال يستمر على مدار الأسبوع، ويتم استقبال الأجوبة من خلال الرسائل القصيرة، ويتم السحب كل يوم خميس.

نظراً إلى الظروف الراهنة، استبدلت بعض فقرات البرنامج.

البرنامج يضم عدداً من الخبراء، علاوة على حارسات التراث.

عيسى المزروعي:

«البرنامج يسعى إلى تعميق الفائدة الثقافية لجميع شرائح المجتمع، من خلال إطلاعهم على التقاليد الإماراتية».

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