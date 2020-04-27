الامارات | أستراليا تطلق تطبيقاً لتتبع المخالطين للمصابين بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تطلق تطبيقاً لتتبع المخالطين للمصابين بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الحكومة الأسترالية، أمس، تطبيقاً مثيراً للجدل للمساعدة في تتبع الذين خالطوا أشخاصاً مصابين بفيروس «كورونا»، بهدف مكافحة الوباء، وذلك على الرغم من المخاوف بشأن الخصوصية والأمن.

وقال وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، إن «COVIDSafe» تطبيق «يساعد في الإنذار المبكر والوصول إلى الذين يحتمل أن يكونوا قد خالطوا شخصاً تم تأكيد إصابته». وأفاد بأن البيانات «مشفرة ولا يستطيع أحد الوصول إليها، ولا حتى الشخص نفسه (الذي تتعلق به البيانات)، ولا مسؤولو الكومنولث». ويسجل التطبيق الأسترالي اتصالات البلوتوث، أو «أصوات المصافحة الرقمية» التي يجريها الهاتف مع الهواتف الأخرى في حيز نصف قطره 1.5 متر، ويرسل إشعارات في حالة الاقتراب من شخص تأكدت إصابته بفيروس «كورونا».

وبعد ذلك ترسل البيانات المشفرة المخزنة في خادم مركزي في أستراليا إلى السلطات الصحية المحلية. وقال المدير الطبي في أستراليا، بريدان مورفي، إن «التطبيق سيوفر للعاملين في قطاع الصحة العامة تتبعاً أسرع للمخالطين، وهو ضروري لاحتواء تفشي الفيروس». يشار إلى أن تحميل التطبيق، الذي أتيح بداية من أمس، هو أمر اختياري.

Advertisements

وسجلت أستراليا 5711 حالة إصابة بفيروس «كورونا» حتى الآن، و83 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس. وفحص أكثر من نصف مليون شخص، وهو أعلى معدل على أساس نصيب الفرد في دولة بالعالم.

البيانات تكون مشفرة، ولا يستطيع أحد الوصول إليها، ولا حتى الشخص نفسه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news