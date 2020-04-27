الامارات | مشاهير «سوشيال ميديا» يعترفون: ما تشاهدونه عبر حساباتنا غير حقيقي

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير «سوشيال ميديا» يعترفون: ما تشاهدونه عبر حساباتنا غير حقيقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الفترة الحالية العديد من التغييرات الكبيرة، بالتزامن مع انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، امتدت إلى مختلف المجالات، من بينها تراجع دور مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وانحسار دورهم بشكل لافت، سواء بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية وإغلاق المحال والمطاعم، وغيرها من الجهات التي كان يروّج لها هؤلاء المشاهير، أو بسبب تراجع ثقة روّاد مواقع التواصل فيهم، بعد تصرفات بعضهم التي عكست عدم تقدير الأوضاع التي يمر بها العالم، وفهم مشاعر الناس والتفاعل معها. الجدل حول دور مشاهير «السوشيال ميديا»، وما يحققونه من مكاسب مالية واجتماعية كبيرة ليس جديداً، وسبق وتناوله من جهات مختلفة، من أبرزها تصريحات لمؤثرين ومشاهير، نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفوا فيها أن معظم ما يقدمونه عبر حساباتهم من محتوى هو إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، لا تعبر عن حياتهم الشخصية في الواقع، محذرين متابعيهم من الوقوع في فخ تقليد كل ما يقدمه مشاهير «السوشيال ميديا» حتى لا يفسدوا حياتهم، ويفقدوا التواصل مع واقعهم. من هذه التصريحات ما ذكره الفنان السعودي فايز المالكي، الذي يحظى بعدد كبير من المتابعين لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مشيراً إلى أن ما يقدمه هو وغيره، هو إعلانات مدفوعة الثمن، وما يقومون به أمام الكاميرا هي تعليمات يتلقونها من أصحاب المنتجات التي يعلن عنها، مشدداً على أنه أن ليس كل ما يعرض صحيحاً.

وكشف المالكي عن أن المبالغ التي يتلقونها عن الإعلانات تراوح بين 50 و80 ألف ريال سعودي، مضيفاً: «نحن نحصل على آلاف الريالات، وفي المقابل أنتم تنفقون أموالكم على شراء المنتجات التي نعلن عنها بهدف التقليد، في حين أن أي شخص من المشاهير يرفض أن يدفع من ماله الخاص للحصول على تلك المنتجات».

وانتقد الفنان السعودي المبالغة الشديدة في البذخ والتصرفات التي يقوم بها عدد من المؤثرين والمؤثرات، لافتاً إلى أن كثيرين منهم كانوا في بداية حياتهم يعيشون حياة بسيطة بعيدة عن الرفاهية التي يحاولون الظهور بها أمام متابعيهم.

غير حقيقية

كذلك كشف منصور الرقيبة، الذي يعدّ من أشهر المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج، أن الصورة التي ينقلها هو وزملاؤه للحياة غير صحيحة، موضحاً: «تأتي شركات وتمنحنا مبالغ مالية لنسافر إلى مناطق مختلفة، ونقدم إعلانات عما تقدمه هذه الشركات من منتجات وخدمات، حتى يشعر من يتابعنا أن الجميع يسافر ويخرج للتنزه والشراء ما عدا هو، فيسعى إلى تقليدهم، والحقيقة أن معظم الناس لا تسافر، حتى نحن في السفر لا ندفع من جيوبنا، لكن الشركات تتكفل بذلك، حتى الماء الذي نشربه أمام الكاميرا يندرج ضمن الإعلانات».

ودعا الرقيبة متابعيه لعدم الضغط على أسرهم لتوفير حياة الترف التي يشاهدونها لأنها غير حقيقية.

Advertisements

لا تضغطوا أنفسكم أو أهلكم

نصح الفنان السعودي فايز المالكي، الجميع قائلاً في تصريحات سابقة: «عيشوا حياتكم لا تطالعون غيركم وأحمدوا ربكم على الصحة والعافية، ولا تضغطوا أنفسكم أو أهاليكم لتقليد هؤلاء». وشدد على أن معظم ما يقدم على حسابات كثيرين ممن يصفون بالمؤثرين على «السوشيال ميديا» يكون لأغراض ترويجية.

فايز المالكي:

«ما أقدمه أنا وغيري من مشاهير التواصل، إعلانات مدفوعة الثمن».

منصور الرقيبة:

«حتى الماء الذي نشربه أمام الكاميرا يندرج ضمن الإعلانات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news