الامارات | أحمد بدير: «هيَّ الناس دي عايزة إيه»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير: «هيَّ الناس دي عايزة إيه» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى الفنان المصري أحمد بدير بنفسه، أمس، شائعة وفاته التي كان قد تداولها عدد كبير من رواد «السوشال ميديا».
لكن بدير الذي سرعان ما خرج لطمأنة جمهوره، قال لصحف مصرية، إنه يوجد حالياً في منزله، ويتمتع بصحة جيدة، وإنه كذلك انتهى منذ أيام قليلة من تصوير مسلسله الرمضاني «يا أنا يا جدو»، للمخرج عادل الأعصر.
وأضاف بدير ساخراً من شائعة وفاته: «هي الناس اللي بتطلع الشائعات دي عايزة إيه، وليه بيعملوا كده، أنا الحمد لله بخير، وبشكر كل الجمهور والزملاء الذين اطمأنوا عبر مكالمات هاتفية عديدة فوجئت بها بمجرد انتشار الشائعة».
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