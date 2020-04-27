توقعات الأبراج اليوم 27-4-2020: صعوبة لـ الجوزاء والجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop"

برج الحمل

قد تصل إليك اليوم بعض الثرثرة غير الصحيحة. كن مدركا للأمر

برج الثور

تشعر بالحاجة إلى العمل على أموالك، مثل دفع الفواتير، وإجراء الودائع، وتخطيط ميزانية للشهر المقبل وغيرها

برج الجوزاء

قد يكون العمل صعبًا اليوم، وقد تجد نفسك تخوض خيبات أمل

برج السرطان

ثق بحدسك. يجب أن تكون تثق في رؤيتك أكثر من ذلك

برج الأسد:

قد تبدو أهدافك المالية غامضة وغير مؤكدة اليوم، هذا ليس اليوم المناسب لاتخاذ أي نوع يتعلق بالمادة. انتظر يوم أو يومين

برج العذراء

قد تبدو دوافع أحد زملائك شريرة إلى حد ما اليوم، لا تأخذ في الاعتبار احتياجات أو مشاعر أي شخص يمكن أن يقف في الطريق

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برج الميزان

تأتيك معلومة مهمة تتعلق بعملك، سواء كنت في العمل بالفعل أم لا. ضع في اعتبارك هذه المعلومات

برج العقرب

قد تثير بعض الأحلام المزعجة الشكوك التي قد تكون لديك حول دوافع شخص تعتبره صديقًا

برج الدلو

الطريقة الوحيدة لتجاوز الاضطراب الداخلي هو اتخاذ قرار جريء في كل موقف يستدعي ذلك

برج الجدي

قد تجد صعوبة في التركيز على عملك، لا تقلق بشأن ذلك. سيمر الأمر

برج القوس

يمكن أن تحدث بعض المكائد الخفية في مكان العمل. فقط ركز على الحقائق وتمييز ما تريد القيام به بالضبط

برج الحوت

قد يمر أحد أفراد أسرتك بأوقات عصيبة، ونتيجة لذلك قد يعتمد على دعمك المعنوي والعاطفي. هذا أمر جيد، ولكن يمكن أن يكون أيضًا استنزافًا لطاقتك