محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

اعتبر طبيب صيني من ووهان، أن المرضى المتعافين من كوفيد-19 يجب أن يستوفوا معايير معينة للخروج من المستشفى، وأن يخضعوا لمراقبة طبية لمدة أسبوعين قبل أن يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم.

وقال تشنغ تشن شون، مدير قسم طب الجهاز التنفسي والعناية الحرجة بمستشفى تشونغنان لجامعة ووهان، مركز اندلاع جائحة كورونا، إن معايير التعافي النهائي تشمل ما يلي:

- بقاء درجة حرارة الجسم طبيعية لأكثر من ثلاثة أيام

- تحسن أعراض الجهاز التنفسي بشكل ملحوظ

- تصوير رئوي يظهر امتصاصا كبيرا للآفات النضحية الحادة، وأن تكون نتائج اختبار البلغم ومسحات البلعوم الأنفي وعينات أخرى في الجهاز التنفسي سلبية في اختبارين متتاليين للحمض النووي، مع فترة زمنية بين أخذ العينات لا تقل عن 24 ساعة.

وقال تشنغ "إن معايير الخروج لا تتوافق مع مبدأ علاج الالتهاب الرئوي فقط، ولكنها تتوافق أيضا مع متطلبات إدارة الأمراض التنفسية المعدية".

وأضاف الطبيب الصيني، أنه يتعين على المرضى الذين خرجوا من المستشفى الخضوع لملاحظة طبية لمدة 14 يوما في مواقع العزل، وإجراء اختبار الحمض النووي مرة أخرى قبل عودتهم إلى منازلهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب صيني يحدد معايير التعافي النهائي من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.