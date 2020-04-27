تعاني من انتفاخ البطن في رمضان؟.. 6 إرشادات ضرورية للتخلص منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:

يزداد الشعور بانتفاخ البطن عند تناول كمية كبيرة من الطعام والمشروبات سواء بوجبة الإفطار أو السحور، ومن ثم يمكن اتباع بعض الإرشادات البسيطة للتخلص من ذلك.

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