بالنشا وماء الورد.. نصائح تحافظ على نضارة البشرة الدهنية

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية خاصة، حتى لا تسبب لأصحابها حبوب دائمة، وكثيرًا ما تتساءل الفتيات عن أفضل طريقة للتعامل معها.

توضح خبيرة التجميل مي النمكي، الفرق بين البشرة الدهنية والمختلطة، قائلة "البشرة الدهنية بيكون الوجه كله مليان زيوت، لكن المختلطة بيكون منطقة الجبهة والأنف والذقن بس اللي فيها دهون".

وأكدت، مي على ضرورة "ترطيب البشرة الدهنية حتى تحافظ على نضارتها، موضحة أن غسل الوجه بطريقة خاطئة يستفز الغدد الدهنية ما يزيد من نسبة إفراز الدهون فتفرز البشرة أضعاف الدهون اليومية".

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وأوصت مي بضرورة استخدام ماسك النشا وماء الورد، سواء على البارد أو الساخن".

ماسك أخر، "ماسك الرز البودرة مع اللبن، نخلطهم مع بعض، ونضعهم على البشرة من 10 إلى 15 دقيقة، ونفرك البشرة بطريقة دائرية لإزالة الدهون".