محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي:
خلال أيام رمضان، تبحث الأمهات والزوجات عن طرق تحضير موائد الإفطار والسحور الشهية وسريعة التحضير.
"رمضانك الخليج 365" يقدم لكم يوميًا طرق تحضير أسرع الوجبات.
وفي السطور التالية مقادير وطريقة تحضير باذنجان بالجبنة، حسب صفحة "جربتيها بنفسك" على "فيسبوك"، وتجربة عدد من المتابعين.
المكونات:
- 4 بيضات.
- زيت (لقلي الباذنجان)
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- دقيق وبقسماط (للتتبيل)
- كوب طماطم
- جبنة موتزاريلا
- الطريقة:
- ضعي الباذنجان في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم يقلى في الزيت على النار.
- بعدها ضعي المكونات والجبن في طاجن، وأدخليه الفرن حتى تذوب الجبن ويقدم ساخن.
كانت هذه تفاصيل خبر سحورك اليوم.. طريقة عمل الباذنجان بالجبن الموتزاريلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.