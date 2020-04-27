سحورك اليوم.. طريقة عمل الباذنجان بالجبن الموتزاريلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي:

خلال أيام رمضان، تبحث الأمهات والزوجات عن طرق تحضير موائد الإفطار والسحور الشهية وسريعة التحضير.

"رمضانك الخليج 365" يقدم لكم يوميًا طرق تحضير أسرع الوجبات.

وفي السطور التالية مقادير وطريقة تحضير باذنجان بالجبنة، حسب صفحة "جربتيها بنفسك" على "فيسبوك"، وتجربة عدد من المتابعين.

المكونات:

- 4 بيضات.

- زيت (لقلي الباذنجان)

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- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

- دقيق وبقسماط (للتتبيل)

- كوب طماطم

- جبنة موتزاريلا

- الطريقة:

- ضعي الباذنجان في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم يقلى في الزيت على النار.

- بعدها ضعي المكونات والجبن في طاجن، وأدخليه الفرن حتى تذوب الجبن ويقدم ساخن.