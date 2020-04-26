"عيادة هن".. استشاري يقدم نصائح لمريض الحصوات في صيام رمضان (فيديو)

يقدم موقع "هن"، على مدار شهر رمضان، نصائح طبية يومية من داخل "العيادة"، للمرأة والأسرة في كافة التخصصات، لتعويض قلة الذهاب للأطباء في تلك الفترة، بسبب الحرص على منع تفشي فيروس كورونا المستجد النسبب لـ "كوفيد 19".

وعرض الدكتور محمد صلاح البدري، استشاري جراحة المسالك البولية، نصائح لمريض الحصوات قبل صيام رمضان، حيث قال: "إن أشهر مريض يعاني من المسالك البولية، هو المريض الذي لديه حصوات سواء في الكلى أو الحالب، حيث تعتبر شكواها شوية جدا، ومؤثرة".

وتابع الدكتور: "مريض الحصوات يجب تشخيصه عن طريق طبيب المسالك البولية، ومرفق بالأشعة التي تفيد بهذا، وبناء عليه يأخذ النصيحة الطبية".

Advertisements

وأكد الدكتور: "مريض الحصوات يصوم، طالما الحصوات لم تؤثر على المسالك البولية، وفي حالة تواجدها في الحالب وقيامها بعمل إنسداد في الحالب وارتجاع في المياة، فيفضل التخلص منها عن طريق عمليات التفتيت والمناظر، قبل دخول شهر رمضان الكريم".

وأشار الطبيب: "مريض المغص الكلوي يستدعى حالته أخذ المحاليل داخل المستشفيات، وهو ما يعتبر من المفطرات".