بطلة تايكوندو عن كيفية تنظيم وقتها: الرياضة مش بتأثر على الدراسة

حلت بطلة التايكوندو شهد سامي ضيوف في ثالث حلقات برنامج "حلو بس"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس بصحبة العروس "زيتون".

وقالت "شهد" إنها تبلغ من العمر 16 عاما، في المرحلة الثانوية، وأول بطولة شاركت فيها كان عمرها 10 سنوات، حصلت فيها على المركز الأول، ثم شاركت بعدها في عدة بطولات وحصلت على المراكز الأولى أيضا.

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وعن تنظيم وقتها ما بين الرياضة والدراسة، أضافت "شهد": "مفيش نظام معين، بس على حسب كل تدريب وكل بطولة، لو فيه بطولة ببقى مذاكرة قبلها المواد الدراسية، فيه ساعات بنضم للمنتخب ويتزامن مع وقت الامتحانات وبعسكر هناك فبعمل تمرينتين في اليوم وبعد كدة اروح الامتحان وأرجع تاني، على حسب كل بطولة وبنظم وقتي بشكل متوازن بين الاتنين".

وتابعت: "يومي طويل أوي، ممكن أعمل فيه كل حاجة بس أقسم وقتي، يعني أذاكر الأول وبعدين أروح التدريب وممكن ألعب بلايستيشن بعد ما أرجع من التدريب وبعد كدة أنام".

ووجهت نصيحة للأطفال بتنظيم الوقت: "عمر ما الرياضة بتأثر على الدراسة، واللي فاهم غير كدة يبقى عمره ما مارس رياضة مع الدراسة"، مردفة: "ربنا بيقف جنبي علطول وماما ودكتور حسن".

برنامج "حلو بس" يستهدف الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاما، حيث يرصد "يونس" الأشياء الجميلة المحيطة بنا في كل مكان، وتسليط الضوء عليها، وحث الأطفال على التحلي بكل الصفات الإيجابية.