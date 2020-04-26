"ما تتخيلوا ضحكتنا".. حفيدتي هيفاء وهبي تتقمصان شخصيات "بكيزة وزغلول"

شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لابنتيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهما يقلدان الشخصيات التلفزيونية المشهورة، التي قدمتهما الفنانتين سهير البابلي وإسعاد يونس، في أدوار"بكيزة وزغلول".

ارتدت رهف فستانا من اللون الرمادي، واضعة ايشارب علي رأسها، وحرصت رهف على وضع أحمر شفاه، فيما ظهرت دانيلا مرتدية قميص مقلم، وتسريحة شعر عادية.

وأرفقت زينب تعليقا على صورة ابنتيها، قائلةً: "رهف تمثل شكلي لما شوف حدا عم يكذب وانا بعرف كل الخبرية، أما دانيلا أجت عالجرح هيدي النظرة يوم حدا يقول لي نصحانة، متحمسين تشوفوا أول فيديو؟؟ ما بتتخايلوا ضحكنا".

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قصة الخلاف بين زينب وهيفاء وهبي

قصة هيفاء وهبي مع ابنتها بدأت منذ 26 عاما، وهو عمر زينب فياض، حملت فيها وأنجبتها وهي في الـ17 من عمرها بحسب تصريح قديم لها، كان ذلك في العام 1993، حيث لا تجمعهما صور كثيرة معا، فقط واحدة كانت فيها هيفاء محتضنة طفلتها وابنتها الوحيدة زينب، وهي مرتدية إكسسوارات على الشعر.

كثير من التفاصيل مرت منذ هذا الحين، البداية بزواج هيفاء وهبي من ابن عمتها ناصر فياض، وسافرت بصحبته إلى إحدى دول قارة أفريقيا حيث يعمل، أثمر الزواج عن "زينب" الابنة الوحيدة لهيفاء، والتي بدأت وهي في عمرها الصغير، تلقي عروضا للمشاركة في الإعلانات وفي تصوير كليبات الأغاني، كما تلقت عرضا للتمثيل في أغنية جورج وسوف "كلام الناس"، وكليب آخر لعاصي الحلاني "يا ميما".

خطفت هيفاء الأضواء حينها، فقررت أن تتجه صوبها، فخيّرها ناصر فياض بين زواجها واستقرار الأسرة، أو التمثيل والاتجاه لمجال "الموديلنج"، فاختارت هيفاء الأضواء، وهربت من جنوب أفريقيا إلى لبنان، وتركت عش الزوجية، ورفض حينها الزوج طلاقها.