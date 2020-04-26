"شعرهم عامل كدة ليه".. مصفف فريق عمل "النهاية" يكشف التفاصيل: من وحي الخيال

تسريحات شعر غير معتادة، وألوان بعيدة عن المألوف، لا تعلم هي تلائم العصور القديمة، أم أنها مناسبة لزمن المسلسل 2120، الذي يرصد الحياة بالقدس عقب 100 عام من الآن.

"معقولة كل التكنولوجيا دي وشعرهم عامل كده؟".. سؤال استنكاري من المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حديثهم عن الحلقات الأولى لمسلسل النهاية.

فعلى الرغم من الانبهار الشديد بالسيناريو والحوار، والتصوير والجرافيك والإخراج، بل وأداء الممثلين، بأن السؤال عن تسريحات شعر أبطال العمل، سيد الموقف، خاصة أن أغلبهم ظهر بشعر غير مهندم، وتسريحات، ولوك غريب إلا حدا ما.

دهب: التسريحات من خيالنا والبواريك تفصيل

كشف هيثم دهب مصفف الشعر الشهير، ومصفف شعر فريق عمل المسلسل، أن تلك التسريحات من وحي الخيال، لا ترتبط بزمن أو وقت بعينه، قائلا: "اللوك كانت بترسمه الاستايلست إنجي علاء من خيالها، وبنفذه، لكن هو ولا موضة معينة ولا مربوط بزمن إحنا اللي اخترعناه".

وتابع "دهب" خلال حديثه لـ"هن": "إحنا عملنا لوكات الشعر لكل الفريق الأبطال، والمساعدين، وعملنا شعر يناسب الفقير والغني في المسلسل، والأشخاص العابدين والجنود في سياق العمل برده".

Advertisements

وعن صعوبة تنفيذ الشكل الأخير لتسريحات الشعر المعروضة، أكد مصفف العمل، أن أصعب ما كان يواجهوه هو الحصول على الخامات ودرجات الألوان المختلفة كالتي ظهرت بها الفنانة ناهد السباعي، قائلا:" أوقات كتير مش بنلتقي البواريك أو إكسسوارات الشعر، سواء للأبطال الرجال أو النساء، فبنعمل الشغل على إدينا ونفصله، ونعمل قصات وبواريك شعر تفصيل تلاءم اللي عاوزينه".

يوسف الشريف اشتغل على اللوك بنفسه

وعن لوك يوسف الشريف، بطل العمل الذي تألق به، أكد "دهب" إنه كان حصيلة عمل الفنان بنفسه، قائلا:" يوسف عمل اللوك بتاعه لوحده مع إنجي علاء، واشتغل عليه ونفذه".

وأشاد مصفف الشعر هيثم دهب، بالعمل مع يوسف الشريف:" ممثل مجتهد ومتوقع أن المسلسل هيكون ليه ردود أفعال كبيرة".

يوسف الشريف يتصدر تريند محركات البحث بسبب النهاية

وكان تصدر الفنان يوسف الشريف، تريندات محرك البحث الشهيرة جوجل، وتويتر، بعد ساعات قليلة من عرض الإعلان الرسمي "برومو" مسلسله "النهاية".

ليعود مجددا ويتصدرها من جديد على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عقب الحلقة الأولى.