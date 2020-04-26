بعد صدمة "أيتن عامر".. تعرف على الحب المرضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل فرصة ثانية، بمعرفة "زياد" (محمد مجدي) لحادث خطيبته السابقة "ملك" (ياسمين صبري)، فترك فرحه وعروسته "ريهام" والتي تؤدي دورها أيتن عامر، ما يعرضها إلى صدمة كبيرة خاصة وأنها كانت تسعى كثيرًا لتتزوجه.

أحداث المسلسل كشفت عن حالة التعلق الكبير من ريهام بزياد، وهو ما يوصف بـ"التعلق المرضي".

الحب المرضي، سلوك يتميز بتوفير رعاية واهتمام متكرر وغير منضبط للشريك في علاقة عاطفية، ما يسبب المعاناة للشخص، كما أوضح موقع "المكتبة الوطنية الأمريكية للطب".

Advertisements

وتوضح ريهام هواري، مستشارة إدارة المظهر ومهارات التواصل، الفرق بين الحب والتعلق المرضي، قائلة إن الحب هو "إني بعمل الحاجات اللي بيحبها الشخص اللي قدامي حتى لو من ضمنهم حاجة أنا مش بحبها، لكن أنا بعملها علشان أسعد الشخص ده وأنا مدرك جدا بده".

وعن التعلق المرضي، تقول: "إني أبقى مش مدرك أنا مين، وأنا بعمل الحاجات حتى لو مش بحبها بس مش هبقى مدرك ده".

وأضافت خلال لقاء سابق لها ببرنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني على قناة "سي بي سي سفرة"، وعادة لا يكون الشخص مدرك لأهدافه وماذا يريد في حياته".

وعن طريقة الخروج من هذه الأزمة، قالت "هواري": "يأتي عن طريق الاهتمام بالنفس وحب النفس، ومعرفة المسؤوليات الخاصة بي، والتعبير عن رغباتك الذاتية".