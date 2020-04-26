صور.. ياسمين صبري تظهر بنفس الإطلالة مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

وقعت الفنانة ياسمين صبري اليوم، ضحية ثالث حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي" مع رامز جلال، بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت جاكيت جينز وأسفله تيشرت باللون الأسود المنقوش بنقوش بيضاء، وبنطلون جينز أسود.

وكررت "ياسمين" إطلالتها وارتدت نفس الجاكيت في الحلقة الثالثة من مسلسلها "فرصة ثانية" الذي تم عرضه بالتزامن مع بداية شهر رمضان، ولكن في هذه المرة نسقته مع بلوفر صوف خفيف باللون الرمادي، مع بنطلون جينز أسود.

يمكنكِ أنتِ أيضا تكرار إطلالتك ولكن ببعض التغييرات البسيطة التي تجعلك كل مرة تبدين بمظهر مختلف، وأضيفي لمساتك الخاصة التي تعبر عن شخصيتك.

يذكر أن ياسمين صبري تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل فرصة ثانية، وتدور أحداثه حول فتاة تتعرض لحادثة وتفقد الذاكرة ويحاول أهلها وأصدقائها مساعدتها.