3 أسباب تجعلك تتناول الكانتلوب على السحور.. نصائح عند شرائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يعتبر الكانتلوب من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمياه، والتي يُنصح بتناولها على وجبة السحور للحصول على فوائده الصحية اللازمة للجسم طوال فترة الصيام، مع الحرص على اختيار ثمار الكانتلوب الجيدة عند الشراء.

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