آيتن عامر ترد على إشادة متابعي الحلقة الثانية من "فرصة تانية": أنا لسه بتعلم

خطفت الفنانة آيتن عامر، الأنظار إليها في مشهدها بالأمس، في مسلسل "فرصة تانية"، حينما هرب "زياد" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، من حفل زفافهما، وفي مشهد جمعهما سويًا أتقنت خلاله "آيتن" مشهد الفتاة المنكسرة إذ بدت ضعيفة ومتألمة مما حدث معها.

إتقان "آيتن" للمشهد جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشيدون بدورها المؤثر، إذ جاءت التعليقات عبر تويتر: "أحسن حاجة في آيتن انها بتمثل طبيعي"، "أداؤك مبهر"، "انتي تقريبًا صعبانة على كل بنات مصر اللي اتفرجوا على المسلسل".

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أحد التعليقات دفع "آيتن" للرد على متابعيها لشكرهم، فكان تعليق أحد المتابعين: "آيتن عامر بتدي دروس في التمثيل للي عايز، والله أكتر واحدة موهوبة في الجيل ده بصراحة"، لترد عليه "آيتن" قائلة: "العفو.. أنا لسه بتعلم لحد دلوقتي ولو تشوفوني ببقى داخلة المشهد مرعوبة ازاي عمركو ما هتقولوا كدة".

مسلسل "فرصة تانية" من بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، وتميم عبده.