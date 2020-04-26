رامز جلال: "التعبان ولا تقولي مش عاوزة أبو هشيمة؟".. وياسمين صبري: لأ عاوزاه

فشل الفنان رامز جلال، في إجبار الفنانة ياسمين صبري، على الهجوم، على زوجها رجل الأعمال أبو هشيمة.

الفنان رامز جلال، حاول خلال حلقة برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، من خلال استخدام الثعبان أن يهدد ياسمين صبري، ويجبرها على أن تقول "مش عاوزاه"، في إشارة إلى زوجها، لكنها رفضت وقالت: "لأ عاوزاه".

ليرد عليها رامز جلال، قائلًا: "للأسف بضعف قدام قصص الحب".