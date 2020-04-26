"أنت حياتي".. وصلة غزل بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بعد الإفطار

شارك الفنان أحمد العوضي، منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أشادت فيها إحدى مستخدمات الموقع بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي أعلن ارتباطه به مؤخرا.
المنشور الذي شاركه العوضي، شهد إشادة الناشطة بظهور ياسمين في مسلسل "ونحب تاني ليه"، خاصةً أنها لم تستخدم أدوات تجميل مبالغا فيها، وجاء في المنشور: "جمالها قمة في الرقي والبساطة، تمثيلها طبيعي وتلقائي ومحترف وبتعرف تلبس اللي يناسبها ويناسب أدوارها وتعرف تطلع من غير مكياچ في أي مشهد بكل ثقة".
وعلق العوضي، على المنشور الذي شاركه: "ملكتي"، متابعا بكلامه بـ"رمزين تعبيريين على شكل قلب"، في إشارة قصة الحب التي تربط بينهما.
بدورها ردت ياسمين عبدالعزيز، وكتبت: "انت حياتي".
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