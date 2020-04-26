على غرار مصطفى أبو تورتة.. زوج آيتن عامر يتركها بالفرح ورضوى الشربيني تتوعدله

على غرار واقعة "مصطفى أبو تورتة" الشهيرة، التي عرفها وتدارلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قرر أحد الشباب ترك عروسته بحفل الخطبة، تكرر المشهد من جديد في سياق درامي، بحلقة أمس من المسلسل الدرامي "فرصة تانية".

بعدما تعرضت الفنانة أيتن عامر لمشهد مشابه في سياق الحلقة، ليتركها زوجها بحفل الزفاف أمام الجميع، وهي ترتدي فستانها الأبيض، ركضا وراء حبيبته السابقة.

وسرعان ما شاركت "أيتن" بصورة من المشهد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقة: "زياد ساب ريهام في الفرح، المشهد مش بيفكركوا بحد، فينك يا رضوى يا شربيني".

وعلى الفور، ردت الإعلامية رضوى الشربيني، قائلة: "طبعا انتي عارفة لو كنت موجودة كنت عملتلك فيه إيه".

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في إشارة منها لحلقتها الشهيرة ببرنامجها "هي وبس" عن الفتاة التي تركها خطيبها بالخطبة.