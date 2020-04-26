ياسمين صبري تصرخ من مقلب الكرسي في "رامز مجنون رسمي": عاوزة أروح الحمام

صرخت الفنانة ياسمين صبري، بسبب صعوبة المقالب التي تعرضت لها على "كرسي الحقيقة" في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، حيث دار الكرسي في الهواء بسرعة كبيرة، ثم أصبح رأسها في الأسفل وقدمها في الهواء.

وقالت ياسمين صبري: "عاوزة أروح الحمام، أنا خايفة"، ليرد عليها رامز جلال ساخرًا: "هجيبلك الحمام لحد عندك".