انتزع الفنان رامز جلال، خاتم الفنانة ياسمين صبري، بعد وقوعها ضحية حلقة اليوم، من برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر".
وقال رامز، بعد حصوله على الخاتم من يدها اليمنى: "الخاتم اللي مدوخ مصر كلها".
ويذاع برنامج "رامز مجنون رسمي" يوميا، عقب أذان المغرب طوال شهر رمضان، ويعتمد على استضافة الفنانة "أروى" للمشاهير، ومن ثم يظهر رامز جلال ليبدأ تعذيبهم على مقعد متصل بالكهرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر رامز جلال يحصل على خاتم خطوبة ياسمين صبري: "مدوخ مصر كلها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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