رامز جلال يلون شعر ياسمين صبري بـ"الأزرق": "ليه نستنى لما تطلعي"

أجبر الفنان رامز جلال، الفنانة ياسمين صبري، على أن تمدح لون شعره الأزرق الذي يظهر به في برنامج "رامز مجنون رسمي"، بعدما ربطها فريق برنامجه في كرسي مكهرب.

وقالت ياسمين صبري، ضحية حلقة اليوم، من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "أول ما هطلع أعمل شعري أزرق".

ليرد عليها رامز جلال: "وليه نستنى لما تطلعي"، ليخرج من حقيبة كان يحملها علبة رش، لون من خلالها شعرها باللون الأزرق.