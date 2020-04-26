ياسمين صبري تصرخ في "رامز مجنون رسمي".. ورامز: "سيبوني مع القمر لوحدي"

دخلت الفنانة ياسمين صبري، في نوبة صراخ على الهواء، بسبب الظهور المرعب للفنان رامز جلال، في حلقة اليوم، من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر".

البرنامج عرض صورة مرعبة للفنان رامز جلال، لكي تقول ياسمين صبري، رأيها فيها، فقالت: "إيه الصورة المرعبة دي بجد؟". وبدوره، ظهر رامز جلال، بشكل مفاجئ من وراء الصورة، مقاطعًا حديثها، لتصرخ ياسمين قائلةً: "قلبي كان هيقف منكم، صورتك أصلًا مرعبة".

أما الفنان رامز جلال، فطلب من "أروى" التي كانت تلعب دور مقدمة البرنامج، أن تغادر الاستديو، قائلًا: "سيبيني مع القمر ده لوحدي عشان أصفي حسابي معاها".