ياسمين صبري: "عندي فوبيا وجسمي بيترعش".. ورامز جلال: "مش عاوز أضعف"

صرخت الفنانة ياسمين صبري، على الهواء، بسبب الظهور المفاجئ للفنان رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر".

وقالت ياسمين صبري، موجهة حديثها لرامز جلال: "هعمل كل حاجة، أنا عندي فوبيا وجسمي بيترعش".

ليرد عليها الفنان رامز جلال، وقال ممازحًا: "متأثريش عليّ بجمالك عشان أعرف أشوف شغلي، والقمر بين إيديا، أنا مش عاوز أضعف".