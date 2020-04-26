شفايف بلح الشام وعاملة حرارة.. رامز جلال يتغزل في ياسمين صبري

بمجرد بدء مقدمة حلقة اليوم، من برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي وقعت ضحيته الفنانة ياسمين صبري، لم يترك الفنان رامز جلال، فرصة إلا وتغزل بضحيته.
حيث بات يصف مفاتنها، ويتغزل بقوامها، قائلا: "هي دي عود البطل"، فضلا عن الحديث عن ملامحها: "عينيها وسع عيون البقر، وشفايفها بلح الشام، حلوة حتى لو ببورنس الحمام".
ومع بدء الحلقة، وشكوى الفنانة من حرارة الإضاءة العالية، رد "رامز": "إنتي اللي عاملة حرارة".
ويذاع برنامج "رامز مجنون رسمي" يوميا، عقب أذان المغرب طوال شهر رمضان، ويعتمد على استضافة الفنانة "أروى" للمشاهير، ومن ثم يظهر رامز جلال ليبدأ تعذيبهم على مقعد متصل بالكهرباء.
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