ياسمين صبري: حبيت أبو هشيمة أول ما شوفته.. وبيقولي "ياسمينتي" وقعت الفنانة ياسمين صبري ضحية رامز جلال، ببرنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر".
وخلال الفقرة الحوارية قبل اكتشافها أنها ضحية لمقلب رامز جلال، طلبت ياسمين صبري، عدم السؤال عن حياتها الشخصية: "مش عاوزه أسئلة عن حياتي الشخصية".
وكشفت ياسمين صبري، أنها تحتفظ بشبكتها والأشياء الثمينة في خزينة آمنة، وتضع أموالها في البنك.
وعن أكثر ما يعجبها في زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قالت ياسمين صبري: "أبو هشيمة بيضحكني، وحبيته من أول مرة شوفته فيها صدفة، حبيته على طول". وكشفت ياسمين صبري، عن اسم دلع أبو هشيمة لها وهو "ياسمينتي".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري: جوزي بيقولي "ياسمينتي".. وحبيته أول ماشوفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.