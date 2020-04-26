ياسمين صبري: جوزي بيقولي "ياسمينتي".. وحبيته أول ماشوفته

ياسمين صبري: حبيت أبو هشيمة أول ما شوفته.. وبيقولي "ياسمينتي" وقعت الفنانة ياسمين صبري ضحية رامز جلال، ببرنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر".

وخلال الفقرة الحوارية قبل اكتشافها أنها ضحية لمقلب رامز جلال، طلبت ياسمين صبري، عدم السؤال عن حياتها الشخصية: "مش عاوزه أسئلة عن حياتي الشخصية".

وكشفت ياسمين صبري، أنها تحتفظ بشبكتها والأشياء الثمينة في خزينة آمنة، وتضع أموالها في البنك.

وعن أكثر ما يعجبها في زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قالت ياسمين صبري: "أبو هشيمة بيضحكني، وحبيته من أول مرة شوفته فيها صدفة، حبيته على طول". وكشفت ياسمين صبري، عن اسم دلع أبو هشيمة لها وهو "ياسمينتي".