الامارات | خبير بريطاني ينصح باستراتيجية كوريا الجنوبية إزاء كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بريطاني ينصح باستراتيجية كوريا الجنوبية إزاء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح خبير بارز مختص بعلوم الوبائيات الحكومة البريطانية ببحث تطبيق استراتيجية مماثلة للتي اتبعتها كوريا الجنوبية من أجل تخفيف تدابير الإغلاق الخانقة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأحد عن نيل فيرجسون، خبير الوبائيات وعضو المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ التي تقدم المشورة للحكومة البريطانية، القول إنه إذا تم الحفاظ على معدل منخفض للغاية لحالات الإصابة، يمكن للبلاد أن تأمل في فرض تدابير تعقب لمخالطي المصابين، مثلما فعلت كوريا الجنوبية.

وسجلت كوريا الجنوبية واحدة من أدنى معدلات الوفيات المرتبطة بكورونا في العالم، إذ سجلت 240 حالة وفاة حتى اليوم.

وأضاف فيرجسون في مقابلة مع موقع «أنهيرد» الإخباري أمس السبت إنه «إذا استطعنا تقليل أعداد الحالات إلى مستوى منخفض بما يكفي، أعتقد أنه يمكننا أن ننظر إلى النموذج الكوري لكيفية الحفاظ على السيطرة على انتقال العدوى على المدى الطويل».

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وتواجه حكومة المملكة المتحدة ضغوطاً متزايدة للتخطيط لتخفيف تدابير الإغلاق.

وأفادت صحيفة «صنداي تايمز» بأن ستة من رجال الأعمال، من بينهم الملياردير مايكل سبنسر، والملياردير بيتر هارجريفز، كتبوا رسائل للحكومة لطلب تخفيف القيود.

كما كتب كير ستارمر، الزعيم الجديد لحزب العمال المعارض، لرئيس الوزراء رسالة لحث الحكومة على العمل على استراتيجية خروج.

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