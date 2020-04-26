موديلات فساتين لحفلات الخطوبة النهارية

بعيداً عن فساتين الخطوبة المرصعة بتطريزات برّاقة، والتي تناسب الحفلات المسائية، نطلعك على أحدث موديلات فساتين خطوبة مشجرة بألوان مفعمة بالحيوية، وبطبعات مستوحاة من الطبيعة، لتتألقي بإطلالة مرحة وجذابة في هذا اليوم المميز.

فلا يشترط أن يكون ثوبك بتصميم تقليدي، بل يمكن أن تختاري ألوان جريئة ولافتة للأنظار ليوم الخطوبة.

ولذلك نطلعك على أجمل فساتين مشجرة و ملونة ليوم الخطوبة من أحدث ما قدمت الماركات لموسم ريزورت 2020.



فساتين مزينة بطبعات الورود

برزت العديد من تصاميم فساتين الخطوبة المستوحاة من الطبيعة، حيث طبعات الورود الملونة التي تزينها.

قدمت ماركة جيامباتيستا فاللي Giambattista Valli فستان منفوش ومزين بطبعات الورود، وتميز بتصميم عصري جذاب، ليذكرنا بفستان إليسا الذي إرتدته في إحدى أغانيها المصورة من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب.

كما قدمت دار ماركيزا Marchesa العديد من موديلات فساتين الخطوبة الملونة، سواء طبعات الورود أو تطريزات الورود أو الورود البارزة التي تزيد من فخامة الفساتين.

تنوعت فساتين ماركيزا بين فساتين قصيرة وفساتين طويلة، فساتين عمودية وأخرى بتصاميم منفوشة.

وأحببنا فستان المصمم الهندي نعيم خان Naeem Khan والمزينة بتطريزات الورود باللون الأزرق على القماش الشفاف.

أيضاً قدمت ماركة باميلا رولان فستان مزين بتطريزات الورود باللون الأزرق، والذي يناسب العروس العصرية.



فساتين ملونة للخطوبة

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أيضاً ظهرت مجموعة موديلات فساتين مزينة بطبعات ملونة لتناسب العروس، أو فساتين بألوان حيوية.

قدمت ماركة Prabal Gurung فساتين بطبعات ملونة وبتصاميم عصرية، وأعجبنا منها ثلاثة فساتين.

الفستان الأول بطبعات ناعمة بالأحمر والأزرق، وبقصّة Halter مع وشاح خلفي طويل، مع ذيل قصير من الخلف.

الفستان الثاني بحمّالة واحدة مع فيونكة كبيرة من الخلف وشق جانبي طويل، وهو بذيل ينسدل على الأرض.

أما الفستان الثالث بقصّة حورية البحر مع أكمام منفوخة تصل حتى المرفقين، ومزين بطبعات ذات ألوان جذابة.

كذلك قدمت ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji فساتين خطوبة ملونة بقصّات بسيطة وعصرية تكسب العروس طولاً ونحافة.

وبإطلالة مفعمة بالحيوية، قدمت ماركة أوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta فستان أصفر بتصميم واسع بقماش الشيفون، ومزين بسلسلة ذهبية على الخصر.

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