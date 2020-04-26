تعرف على فن جذب الآخرين إليك

الإنسان مخلوق اجتماعي، وهو غالبًا ما يُفضّل تكوين الصداقات، ويبحث عن الطُرق المُفضّلة لجذب الآخرين، أو بمعنى أدقّ السلوكيّات التي يجب أن يتحلى بها ليكون شخصًا جذّابًا. في الآتي، نصائح مساعدة في فنّ الإتيكيت.

1. السير بثقة



الشخص الواثق من نفسه جذّاب؛ علمًا أنّ الثقة بالنفس تنعكس على كل المستويات، ولعل أكثر عامل يظهر ثقة الشخص بنفسه هو السير بشكل صحيح، مع فرد القامة، ورفع الرأس، وإرجاع الكتفين إلى الوراء بشكل معتدل، ممّا يعطي المرء نوعًا من الهيبة.



2. التحدّث بلباقة

لا يفضّل أحد التحدّث إلى شخص وقح مثلًا، أو لا يعرف أنّ لكل مقام مقالًا، بل من شأن ذلك أن ينفّر الناس، حتى لا يصيبهم أذى من الحديث. وعلى النقيض من ذلك، يعرف الشخص اللبق كيف يختار كلماته؟ وهو لا يتلفّظ بأي كلام جارح. عمومًا، تبحث غالبيّة الناس عن شخصٍ لبقٍ، حتّى تشكي همومها إليه، وتطلب النصح منه؛ لأنّه لن يتفوه بعبارات تزيد المشكلات سوءًا.

3. اختيار الملابس

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من المؤكّد أن الطباع الطيّبة تسم الشخصيّة، ولكن للملابس أيضًا دورًا في تكوين صورة في عين من حولك، وأخذ انطباعات عنك، فلا يمكن لأحد إنكار أن الشخص الأنيق يلفت الأنظار إليه، عند دخول أي مكان، لذا عليك محاولة اختيار ملابس مميزة وتليق بشكل جسمك.



4. النظافة الشخصيّة

النظافة الشخصيّة عامل هام لجذب الآخرين إليك، فالعطر مثلًا يعطي انطباعًا جيدًا عنك عند حسن اختياره، وكذا الأمر في شأن الملابس النظيفة. ربما لا يقيّم الأشخاص بعضهم بحسب هذه الأمور بشكلٍ مباشرٍ، لو أنّها تترك انطباعًا إما أن يجذبهم إليك أو ينفرّهم منك.

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