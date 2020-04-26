القميص الكلاسيكي قطعة لا تستغني عنها المذيعات العربيات

القميص الكلاسيكي من القطع التي لا غنى عنها في خزانة أي صبية، وبالتحديد المذيعات العربيات، اللاتي يعتمدن الإطلالات الرسمية داخل الاستوديو أغلب الوقت، ولكن يبدو أنه من شدة التعود على ارتداء القميص الكلاسيكي، أصبح قطعة أساسية في إطلالتهن الكاجوال العادية أيضًا.

وقد جمعنا لك الطريقتين: القميص الكلاسيك لإطلالة رسمية و تحويل القميص الكلاسيكي إلى كاجوال، من وحي أشهر المذيعات بالعالم العربي.

القميص الكلاسيك لإطلالة رسمية

إذا كنت تملكين قميصًا كلاسيكيًا من الستان الحريري، يمكنك تنسيقه على طريقة المذيعة المصرية ناردين فرج، مع بنطلون واسع عالي الخصر، وحذاء الكاحل الهافان، والجميل في هذه الإطلالة هو طريقة تنسيق الألوان، إذ اعتمدت ناردين على ألوان غير متشابهة، في القطع الثلاث الأساسية.

يمكنك اختيار شنطة اليد مستوحاة من هذه الألوان، لإطلالة رسمية بامتياز.

وبنفس الطريقة ولكن بأسلوب أكثر بهجة، اختارت المذيعة مها عبد الله البنطلون عالي الخصر المخطط بالطول بلوني الأبيض والأحمر، ونسقت معه قميصًا أبيض بخامة قطنية سميكة، مع إكسسوار مميز على الياقة، وكعب عال باللون الأسود، وتعتبر هذه الإطلالة مناسبة لصاحبات الوزن المتوسط، إذ تمنحك الخطوط الطولية طولًا ورشاقة.

أما المذيعة دعاء المغازي فقد اعتمدت على القميص الكلاسيكي واسع الأكمام باللون الأبيض، مع بنتكور نيود بيج Low Waist ضيق، لأوقات العمل الرسمية، ولكن لا ننصح بها الصبايا الممتلئات.

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تحويل القميص الكلاسيكي إلى كاجوال

القميص الكلاسيكي قطعة فخمة يمكنك التلاعب بها حسب ذوقك وأسلوبك، إذ يمكن تحويلها إلى قطعة كاجوال لمناسباتك ومشاويرك في النهار.

اعتمدت الإعلامية شهد البلان على القميص المخطط بالطول مع الجينز الممزق، ووضعت اكسسوارًا للشعر للمسة أكثر مرحًا، أما المذيعة فرح الشوا فقد اختارت القميص نفسه مع بنطلون جينز أبيض لإطلالة تصلح لأوقات العمل، وقد لاتحتاجين إلى تغييرها لتلائم مناسبات باقي اليوم، لكن فرح اختارت أن تدخل أحد جانبي القميص بالبنطلون.

أو يمكنك التصرف بذكاء، بأن تغيّري الكعب العالي بالحذاء الرياضي، وتربطي القميص مثلما فعلت الإعلامية هند أبو شمر مع التنورة البيضاء، أو كالإعلامية علا الفارس مع البنطلون الجينز عالي الخصر، وشنطة يد كبيرة الحجم من ماركتك المفضلة.

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