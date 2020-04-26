"ياسمينتي" دلع أبو هشيمة لياسمين صبري.. وإليك سعر خاتم خطبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

وقعت الفنانة ياسمين صبري، ضحية الحلقة الثالثة من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

أبرز ما علّق عليه "رامز" خلال الحلقة هو "خاتم الخطوبة"، إذ قال: "أهو يا جدعان خاتم الفرح أهو"، قبل أن يخلعه من يديها خوفًا من سقوطه أثناء تعرضها للمقلب الذي يعتمد على تحريك الكرسي للأعلى والأسفل ويمينًا وشمالًا بقوة، وقال مازحًا: "الخاتم اللي مدوخ مصر كلها".

وخلال الفقرة الحوارية قبل اكتشافها أنها ضحية لمقلب رامز جلال، كشفت عن أكثر ما يعجبها في زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إذ قالت: "أبو هشيمة بيضحكني، وحبيته من أول مرة شوفته فيها صدفة"، وعن اسم دلع أبو هشيمة لها قالت " بيقولي يا ياسمينتي".

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وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أعلن، ارتباطه رسميًا بالفنانة ياسمين صبري، مارس الماضي، قبل أن يتم عقد قرانهما، إذ نشر حينها صورة عبر خاصية "ستوري"، على "إنستجرام" ظهر فيها ممسكا بيد خطيبته.

سعر خاتم الخطوبة

والخاتم الذي ارتدته ياسمين صبري، تصميم خاص عيار 5.8 قيراط، من Diam Jewellery، عبارة عن ماسة كبير الحجم مزين بإطار باللون الذهبي، بلغ سعره نحو 200 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين جنيه.