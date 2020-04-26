"جايه تدفعي فاتورة الموبايل".. رامز جلال يسخر من إطلالة ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وقعت الفنانة ياسمين صبري، ضحية الحلقة الثالثة من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وطلّت "صبري" مرتديه تيشرت باللون الأسود مزيناً بطبعات مرسومة باللون الأبيض، مع جاكيت جينز قصير وبنطلون أسود، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأبيض.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، ومكياجا هادئا باللون النيود.

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وعلّق رامز على إطلالة ياسمين مازحًا كالعادة: "إيه الوردة اللي في شعرك دي، ياسمين بتزهر في الربيع".

وتابع: "إيه اللبس ده يا ياسمين إنتي جاية برنامج ولا رايحة تدفعي فاتورة الموبايل".

برنامج رامز جلال هذا العام "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على استضافة النجم في برنامج حواري أشبه بـ"كرسي الاعتراف"، والمذيعة هي "أروى" وفي أحدى الفقرات، يتم عرض صور نجوم ومن بينهم صورة لرامز جلال أمام الضيف ليوضح رأيه فيهم، وعندما ينتهي الضيف، يخرج رامز جلال في الاستديو ليفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزق جديد.