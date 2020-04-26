6 فوائد لعصير المانجو في رمضان.. واحذر تناوله على الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

يحتاج الأشخاص إلى تناول المياه والعصائر في رمضان لتعويض الجسم عن فقدان المياه طوال اليوم، لذا يفضل دائمًا الاعتماد على المشروبات الطبيعية لما تحويه من فيتامينات ومعادن وسكريات يحتاجها الجسم.

وبحسب ما ذكر موقع mhtspace، فإن المانجو أكثر العصائر التي ينصح بها، إذ يحتوي على فيتامينات مهمة لها فوائد كثير مثل:

- يحسن المناعة:

تحتوي على فيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة، ويقف ضد البرد والسعال، إلى جانب فيتامين أ، الذي يحارب الالتهابات.

- تحسن من عملية الهضم

المانجو من أكثر الفاكهة التي تعد مصدر للأنزيمات التي تساعد على تفتيت الطعام، وتمنع الإمساك والإسهال لاحتوائها على الألياف الغذائية.

- تجعل البشرة نقية والشعر صحي

من أكثر الفوائد الموجودة في المانجو أنها تجعل البشرة نقية والشعر صحي نظرًا لاحتوائها على فيتامينات متعددة مثل "ج" و"أ"، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى التي تقضي على المسام الميتة.

كما أن فيتامين "ج" يساعد على مرونة البشرة ويمنع التجاعيد لأنه ينتج الكولاجين باستمرار، وفيتامين "أ" يعزز نمو الشعر بإنتاج مادة الزهم على فروة الرأس، وهي مادة دهنية تقوي الشعر.

- تحافظ على القلب

تحتوي المانجو على الماغنسيوم والبوتاسيوم الذي يدعم صحة القلب عن طريق تعزيز ضغط الدم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي القلب لأنها تحد من الالتهاب.

- مفيدة للعين

تحتوي على فيتامين "أ" الذي يعزز الرؤية، حيث إن نقصانه يعرض العين إلى الجفاف ويسبب العمى الليلي.

- تنظم الكوليسترول في الدم

تحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبكتين الذي يساعد على تقليل الكوليسترول الضار.

وعلى الرغم من كل هذه الفوائد إلا أن الأطباء ينصحون بعدم تناولها على الفطار، لأنها قد تضع عبئًا على البنكرياس عندما تكون المعدة فارغة، ما قد تسبب مرض السكر، وإرهاق الكبد، لذا يجب تجنب تناول الحلويات أو العصائر التي تحتوي على سكر بشكل مفرط على معدة فارغة.