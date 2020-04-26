5 أطباق ممنوعة على مائدة مرضى السكري في رمضان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: عادة ما ينصح الأطباء مرضى السكري بتناول الأطعمة الصحية للوقاية من ارتفاع سكر الدم والتعرض لعدد من المضاعفات الخطيرة، ومن ثم يجب الابتعاد تمامًا عن بعض الأطباق غير الصحية الشائعة على مائدة رمضان. لقراءة المزيد أضغط هنا:

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