أجمل فساتين ميلانيا ترامب بمناسبة عيد ميلادها الـ 50

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 08:03 مساءً - تحتفل اليوم ميلانيا ترامب Melania Trump بعيد ميلادها الـ 50 وبهذه المناسبة جمعنا بالصور أجمل الإطلالات التي تألقت بها في مختلف المناسبات، في فساتين فاخرة اختارتها من كُبرى دور الأزياء العالمية، بألوان وتصاميم مختلفة، وقد أثبتت من خلالها أنها واحدة من أكثر النساء أناقة، وأنها أيضاً أيقونة من أيقونات الموضة في عصرنا الحالي. وقد اتسمت هذه الإطلالات بالفخامة والأنوثة والجاذبية. وإليك بعض الأمثلة.

ميلانيا ترامب أنيقة في فستان من ايلي صعب:

ميلانيا ترامب



شاهدنا ميلانيا ترامب Melania Trump وقد تألقت في إحدى المناسبات الرسمية، وقد اختارت فستانا مميزا باللون الأبيض من ايلي صعب مصنوع من قماش التول المزركش بتطريزات ناعمة، قصته أنيقة من دون أكمام، وطوله وصل حد الكاحل، وقد نسقت معه حذاء كعب عال باللون البيج.

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إطلالة مشرقة بالأحمر تألقت بها ميلانيا ترامب:

ميلانيا ترامب



إطلالة مشرقة تألقت بها ميلانيا ترامب Melania Trump وقد بدت فيها أنيقة وراقية، حيث اختارت فستان سهرة ماكسي باللون الأحمر من جيفنشي Givenchy بقصة أنيق منسدلة مزين عند الرقبة بحبات ناعمة من الترتر البراق، وله كاب طويل تدلى على أكتافتها بطريقة مميزة. وقد زينت اللوك بأقراط ناعمة.

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فستان أصفر اختارته ميلانيا ترامب لإحدى المناسبات:

ميلانيا ترامب



اعتمدت ميلانيا ترامب Melania Trump إطلالة مميزة ومفعمة بالأنوثة في فستان سهرة باللون الأصفر الفاتح من جاي منديل J.Mendel قماشه مثني بطريقة البليسيه وأكتافه مكشوفة، محدد الخصر وأكمامه طويلة بدت مثل الكاب وأضفت لمسات من الفخامة على اللوك.

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ميلانيا ترامب في فستان براق باللون الذهبي:

ميلانيا ترامب



تتمتع ميلانيا ترامب Melania Trump بقوام رشيق وممشوق، وجميع التصاميم تناسبها. وهنا اختارت فستان سهرة ماكسي مصنوعا من قماش براق باللون الذهبي الفاتح، بقصة ناعمة قريبة من الجسم مع أكمام طويلة وتنورة منسدلة، وقد بدت مشرقة وجذابة.



في عيد ميلاد ميلانيا ترامب Melania Trump الـ 50 شاهدي بالصور أجمل الفساتين التي اختارتها وتألقت بها في مناسبات رسمية مختلفة.







