جولة على أجمل إطلالات سلافة معمار في عيد ميلادها الـ 44

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 08:03 مساءً - تحتفل اليوم سلافة معمار بعيد ميلادها الـ 44 وهي التي تُصنّف واحدة من أكثر النجمات شهرة في الوطن العربي، ومن الأكثر قوة في مجال التمثيل، كما أنها تشتهر بجمالها المميز وملامحها الأوروبية الناعمة وإطلالاتها التي تتسم بالأناقة والأنوثة. وعبر السنوات، شاهدناها في مختلف المناسبات، إن كان على السجادة الحمراء، أو في المهرجانات والمقابلات التلفزيونية، في إطلالات رائعة وناعمة، جمعناها لك بالصور لنحتفل معها بمناسبة عيد ميلادها، وإليك بعض الأمثلة.





فستان ميدي باللون الزيتي اختارته سلافة معمار:

سلافة معمار في فستان ميدي باللون الزيتي





اعتمدت سلافة معمار إطلالة عصرية ناعمة في فستان ميدي باللون الأخضر الزيتي، كانت قد اختارته من تصميم أنطوان قارح Antoine Kareh قصته ضيقة بتصميم الكتف الواحد وطوله وصل أسفل حد الركبة، وقد نسقت معه حذاء كعب عال باللون البيج واكسسوارات ذهبية ناعمة.

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سلافة معمار في فستان من الدانتيل الأبيض من ايلي صعب:

تألقت سلافة معمار في فستان من الدانتيل الأبيض من ايلي صعب





من إطلالات سلافة معمار الرائعة على السجادة الحمراء، حيث أنها تجمع بين الأناقة والأنوثة الراقية في هذا الفستان الأبيض المصنوع من قماش الدانتيل الفاخر الذي اختارته من ايلي صعب Elie Saab بقصته المنسدلة والمزين بحزام عريض على الخصر، وقد نسقت معه حقيبة يد ذهبية من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta وأقراطا ملفتة من اللؤلؤ.

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فستان باللون الأزرق من زهير مراد اعتمدته سلافة معمار:

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اختارت سلافة معمار فستان أزرق من زهير مراد



اختارت سلافة معمار اللون الأزرق النيلي الذي أبرز لون عينيها بطريقة مميزة على فستان سهرة من زهير مراد Zuhair Murad مصنوع من قماش الموسلين الناعم ومطرز عند الياقة والخصر بالخرز والكريستال البرّاق، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش رسمية وأقراطا ماسية ناعمة.

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سلافة معمار أنيقة في إطلالة أنثوية ناعمة:

سلافة معمار في فستان مميز من راني زاخم



سلافة معمار معروفة بأناقتها وخياراتها المميزة على السجادة الحمراء، وفي هذه المناسبة شاهدناها وقد اختارت فستانا بتصميم جمع بين الفخامة والأنوثة من راني زاخم Rani Zakhem باللون الزهري، وقماشه مطرز بورود بألوان معدنية براقة. وقد نسقت معه حقيبة يد من سارز باغ Sara’s Bag وزينت اللوك بأقراط بارزة.





في عيد ميلاد سلافة معمار الـ 44 قمنا بجولة على أبرز وأجمل إطلالاتها التي تألقت بها في السنوات الماضية في مناسبات مختلفة، والتي كشفت من خلالها عن أسلوبها الأنثوي الناعم في الموضة.

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