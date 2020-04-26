كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 08:03 مساءً - تأنقت أحلام مؤخرًا خلال إحيائها إحدى الحفلات الخاصة بفستان أزرق مذهل من تصميم العالمي زهير مراد، فإليك تفاصيل إطلالتها. تابعي المزيد: أزياء رياضية من ريهانا لفترة الحجر المنزلي أحلام

أطلت أحلام بفستان أزرق تكسوه اللمعة مصمم بذيل وأكمام طويلة مكشوفة الأكتاف، وزُين بحزام للخصر من الجلد تتوسطه زهرة فضية ضخمة، وزُينت أطرافه بكشكشة زرقاء ونسقته مع حذاء ناعم ذي كعب زهري، وجمَّلته بساعة فضية وأقراط ضخمة تتوسطها خرزة خضراء مع عقد ضخم بالتصميم ذاته، وخاتم فضي بتصميم متوسط.

ومن الناحية الجمالية رفعت شعرها بطريقة بسيطة وناعمة، وتجملت بمكياج مرتكز على الآيلاينر الأسود والعدسات الرمادية مع ظلال الأعين البني، وتزينت بطلاء الشفتين والبلاشر باللون الزهري الذي أضاف لإطلالتها الكثيرَ من الأنوثة والجمال. تابعي معنا ..«الجميلة» تطلق برنامج الأزياء والموضة «الترند... دليل الموضة» في موسمه الثاني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة مذهلة لأحلام بفستان أزرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.