أجمل موديلات أزياء السبعينات موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 08:03 مساءً - سيطرت موضة السبعينات على ملابس ربيع وصيف 2020 واستوحت كُبرى دور الأزياء العالمية من تلك الحقبة أفكاراً لمجموعاتها



بدلات كلاسيكية أنيقة، نقشات حيوية، وألوان قوية، تلك هي سمات موضة السبعينات التي لا زالت حتى الآن من أبرز الصيحات التي يستعين بها المصممون، ففي كل موسم، يحرص مصممو الأزياء على تقديم تصاميم مستوحاة من موضة السبعينات.

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ERDEM









وفي عام 2020، قدم العديد من المصممين بدلات نسائية تتسم بالأناقة ومستوحاة من موضة السبعينات لتتألقي بتصاميم تجمع بين الكلاسيكية والعصرية.

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بدلات بألوان موحدة









ALTUZARRA









برزت مجموعة من البدلات النسائية بالألوان الموحدة، مثل بدلة ألتوزارا Altuzarra الأوف وايت، بدلة مارك جاكوبس Marc Jacobs باللون الأصفر وسوف تلاحظين في كل إطلالة قطعة بلون مختلف أو نقشات ملونة لتضيف لمسة نابضة بالحيوية للإطلالة.



كما قدمت ماركة Sies Marjan بدلة كلاسيكية بموضة السبعينات باللون الأزرق، وقدمت ماركة غوتشي Gucci بدلة باللون الأسود، وبدلة 16Arlington باللون الفضي.



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بدلات بنقشات ملونة







PRADA











أيضاً ظهرت العديد من البدلات بالنقشات الملونة، سواء الزخارف المكررة مثل بدلة اترو Etro، و Halpern، وبرادا Prada، فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، وبدلة Area، بالإضافة إلى البدلات بالنقشات المستوحاة من الطبيعة والورود مثل بدلة ارديم Erdem، وبدلة ميسوني Missoni.



كذلك قدمت بعض الماركات البليزر بلون موحد مع سروال بنقشات ملونة مثل بدلة مايكل كورس Michael Kors بالبليزر الأخضر، وبدلة Paco Rabanne بالبليزر الأبيض.

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