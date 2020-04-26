أفضل أحذية رياضية مكتنزة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 08:03 مساءً - إنّ أختيار أفضل أحذية رياضية أمر ضروري، إذ يمكن أن يتسبب النوع الخاطئ من الأحذية في عدم الراحة بطرق عديدة مختلفة. قد يجعلكِ تعانين من بثور وأوجاع وآلام. قد يكون الحذاء السبب وراء ذلك. أفضل الأحذية لا تقف في طريقكِ على الإطلاق - مما يتيح لكِ ممارسة التمارين الرياضية دون أي ضرر. إنّ ارتداء نوع خاطئ من الحذاء قد يمنعكِ من أداء أفضل ما لديكِ. عندما تقومين بالعمل الشاق ، فإنّ آخر ما تحتاجينه هو حذاء يعيقكِ. تابعي معنا خياراتنا لأفضل أحذية رياضية مكتنزة لعام 2020.

نصائح لإختيار أحذية رياضية مكتنزة

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توفّر أحذية الجري والتدريب أنواعًا محددة من الدعم لمنع الإصابة. إليك بعض الطرق التي قد يؤدي عدم تطابق الحذاء فيها إلى زيادة فرص الإصابة:

أحذية الجري: الكعب العالي يزيد من فرصة إلتواء الكاحل.

حذاء جري لممارسة تمارين البليومتري: الحشو الإضافي من أحذية الجري يمكن أن يمنعكِ من التحرك بشكل صحيح ويمكن أن يزيد من فرص إصابة الركبة أو الكاحل. ويمكن أن يسبب كسوراً .

النوع الخاطئ من أحذية الجري: يمكن أن يسبب إلتهاب الأوتار عندما لا ترتدي حذاء الجري الخاص لنوعك الرياضي.

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أحذية رياضية مكتنزة للجري

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عند شرائك أي حذاء للجري، ضعي في إعتباركِ هذه المعايير: البطانة، التهوئة، والمتانة. هذا سيسهّل عليكِ إختياركِ. تأكدي من البحث عن حذاء خفيف الوزن وقابل للتنفس. المتانة هي المفتاح عند البحث عن أحذية الجري. من الضروي تجربة الحذاء قبل شرائه. ننصح بحذاء فيه مجموعة تصاميم أنيقة، وقابلة للتهوئة مع متانة مضمونة. إختاري حذاءً مثالياً للاستخدام اليومي، بعدّة ألوان للإختيار بينها بحسب إطلالاتكِ. كذلك ننصحكِ بأحذية بتصميم خفيف مريح بفضل النعل الداخلي.

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أحذية رياضية مكتنزة وديجيتال



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سواءً أردتِ إختيار حذاء رياضي لصالات الأندية، أو لممارسة رياضة المشي، وبغض النظر عن نوع الرياضة، فأنتِ بحاجة إلى حذاء رياضي يتابع خطواتك ويقيسها. وفي ظلّ تطور التكنولوجيا، أنشأت شركة Under Armor حذاء الجري المثالي للمتخصصين. فهي تحتوي على سنسور تسجيل متصل رقميًا يتتبع ويحلل خطواتك. وقد تعاون ألكسندر وانغ مع Adidas لتصميم نسخته من حذاء الجري النهائي، حيث يلتقي الأداء بالأناقة- ولديه ختم موافقة وانغ قانغ. وفي الوقت نفسه، تفتخر Altra بمجموعة مستوحاة من السباقات في المدن في جميع أنحاء العالم، من باريس إلى طوكيو. للنساء اللواتي يفضلن الأحذية الرياضية من حقبة التسعينيات، هناك أحذية عادت مع لمسات من اللون الوردي النيون. قد تكون أحذية Nike Free هنا من أفضل التصاميم، وأجملها. ننصحك بإختيارها إذا كنتِ تبحثين عن رياضة مع ستايل.

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